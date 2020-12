Genoa-Milan, dove vederla. Giovani al comando (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La linea verde rossonera per mantenere il primato. I rossoblù per il rilancio Genoa-Milan, dove vederla Genoa-Milan, dove vederla Genoa-Milan, dove vederla – Allo Stadio Ferraris scenderà in campo un Milan più giovane che mai per poter nuovamente allungare in classifica sulle inseguitrici, impegnate in scontri diretti blasonati come Inter-Napoli e Juventus-Atalanta. Il Diavolo è quindi intenzionato a conquistare i tre punti, ancora senza Ibrahimovic, che Pioli preferisce avere al massimo della condizione quindi con la possibilità di recuperare senza fretta dall’infortunio rimediato contro il Napoli. I rossoneri hanno imparato a vincere anche senza il totem svedese, ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La linea verde rossonera per mantenere il primato. I rossoblù per il rilancio– Allo Stadio Ferraris scenderà in campo unpiù giovane che mai per poter nuovamente allungare in classifica sulle inseguitrici, impegnate in scontri diretti blasonati come Inter-Napoli e Juventus-Atalanta. Il Diavolo è quindi intenzionato a conquistare i tre punti, ancora senza Ibrahimovic, che Pioli preferisce avere al massimo della condizione quindi con la possibilità di recuperare senza fretta dall’infortunio rimediato contro il Napoli. I rossoneri hanno imparato a vincere anche senza il totem svedese, ...

