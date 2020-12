Finisce 2-2 tra Genoa e Milan: doppietta di Destro e Kalulu riporta in equilibrio la partita (Di mercoledì 16 dicembre 2020) 83': torre di Romagnoli per Kalulu che segna 60': Destro, su cross perfetto di Ghiglione, segna con un colpo di testa 52': Calabria va a rete con un tiro nell'angolino lungo che Perin non riesce a ... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 dicembre 2020) 83': torre di Romagnoli perche segna 60':, su cross perfetto di Ghiglione, segna con un colpo di testa 52': Calabria va a rete con un tiro nell'angolino lungo che Perin non riesce a ...

realvarriale : Finisce pari tra @juventusfc e @Atalanta_BC che rimonta il gol di #Chiesa e controlla a lungo la partita grazie a u… - enrigoletto : @daVincenzoCh @ThePiper1 Espulsione assurda. Se l'arbitro dopo decisioni contestate si mette ad ascoltare quello ch… - gianlutanci : RT @la_rossonera: ?? #LMR ??? finisce 2-2 la sfida tra il Genoa e il Milan. Secondo pareggio consecutivo in rimonta per i rossoneri dopo que… - la_rossonera : ?? #LMR ??? finisce 2-2 la sfida tra il Genoa e il Milan. Secondo pareggio consecutivo in rimonta per i rossoneri do… - MarceVann : @NoleRulez7 Guarda che tra poco finisce la pubblicità. -