Dayane e Rosalinda beccate da Malgioglio. Signorini: “è una storia d’amore” | Video (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le due donne sarebbero state beccate in lavanderia da Cristiano Malgioglio in atteggiamenti intimi Poco prima di essere beccate mentre erano in atteggiamenti intimi da Cristiano Malgioglio e Stefania Orlando, le due ragazze che hanno costruito all’interno del GF Vip un rapporto speciale, si erano confrontate in sauna perché Dayane Mello si è allontanata da Rosalinda Cannavò in questi giorni e l’attrice ha voluto capire il motivo di questo allontanamento. Ma poco dopo si sente la voce del cantautore: “Amore, ma non potevate flirtare dentro quella lavatrice….” ha commentato Malgioglio aprendo la porta della stanza in cui c’erano chiuse Dayane e Adua, visibilmente imbarazzate dopo essere state beccate dall’occhio dei due concorrenti e ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le due donne sarebbero statein lavanderia da Cristianoin atteggiamenti intimi Poco prima di esserementre erano in atteggiamenti intimi da Cristianoe Stefania Orlando, le due ragazze che hanno costruito all’interno del GF Vip un rapporto speciale, si erano confrontate in sauna perchéMello si è allontanata daCannavò in questi giorni e l’attrice ha voluto capire il motivo di questo allontanamento. Ma poco dopo si sente la voce del cantautore: “Amore, ma non potevate flirtare dentro quella lavatrice….” ha commentatoaprendo la porta della stanza in cui c’erano chiusee Adua, visibilmente imbarazzate dopo essere statedall’occhio dei due concorrenti e ...

GrandeFratello : Dayane è stanca di sentire gli altri mettere in dubbio la sua amicizia con Rosalinda ?? #GFVIP - GrandeFratello : Sono ore decisive per Rosalinda e Dayane, la loro amicizia è davvero così in bilico da non poter essere salvata?… - GrandeFratello : Dayane e Rosalinda VS tutti: le due migliori amiche si trovano sistematicamente in conflitto con la maggior parte d… - seiunaparacula : Leggere che Rosalinda è tossica perché non vuole vedere Dayane aprirsi agli altri nse po sentì Dopo che le ha ripe… - idabuona : Dayane da giorni dice a Rosalinda di evitare di parlare della loro amicizia e di metterla in dubbio davanti agli al… -