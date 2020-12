Borse europee piatte e in attesa, mentre le asiatiche chiudono in positivo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I futures europei indicano aperture positivi ma deboli un po’ su tutte le piazze europee (negativo solo il Dax di Francoforte), mentre i listini asiatici si avviano a chiudere la giornata tutte con il segno più Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I futures europei indicano aperture positivi ma deboli un po’ su tutte le piazze(negativo solo il Dax di Francoforte),i listini asiatici si avviano a chiudere la giornata tutte con il segno più

Italia_Notizie : Borse europee piatte e in attesa, mentre le asiatiche chiudono in positivo - fisco24_info : Borse europee piatte e in attesa, mentre le asiatiche chiudono in positivo: I futures europei indicano aperture pos… - 24finanza : Borse europee piatte e in attesa, mentre le asiatiche chiudono in positivo - ForexOnlineMeIt : Borse europee, chiusura in moderato rialzo - newsfinanza : Borse credono nel vaccino, a Milano (+0,8%) scatto di St. Spread a minimo da marzo 2016 -