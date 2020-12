Atalanta, confronto fra l’agente di Gomez e Percassi: i dettagli (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’ipotesi di una cessione a gennaio del Papu Gomez resta concreta nonostante l’incontro fra il suo agente e la dirigenza dell’Atalanta Nella giornata di ieri si è tenuta una riunione fra il procuratore del Papu Gomez e la famiglia Percassi. Lo riporta Gazzetta dello Sport. L’incontro è servito per chiarire la situazione dopo lo scontro tra il capitano dell’Atalanta e il tecnico Gian Piero Gasperini. L’obiettivo della dirigenza è quello di evitare ulteriori strascichi che possano danneggiare la squadra ma l’ipotesi di una cessione a gennaio del Papu resta concreta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’ipotesi di una cessione a gennaio del Papuresta concreta nonostante l’incontro fra il suo agente e la dirigenza dell’Nella giornata di ieri si è tenuta una riunione fra il procuratore del Papue la famiglia. Lo riporta Gazzetta dello Sport. L’incontro è servito per chiarire la situazione dopo lo scontro tra il capitano dell’e il tecnico Gian Piero Gasperini. L’obiettivo della dirigenza è quello di evitare ulteriori strascichi che possano danneggiare la squadra ma l’ipotesi di una cessione a gennaio del Papu resta concreta. Leggi su Calcionews24.com

