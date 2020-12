Amici 20, Arianna in sfida: la cantante ha una reazione estrema e il web s’indigna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tra le protagoniste più discusse di Amici 20 c’è, sicuramente, Arianna Gianfelici. La ragazza, sin dal primo momento, ha dimostrato di avere un carattere parecchio impetuoso, ragion per cui è stata allontanata dai suoi compagni di casetta. Questo, però, non sta facendo altro che fomentare ancor di più l’irascibilità dell’allieva. Nel corso del daytime del 15 dicembre, Anna Pettinelli ha deciso di mettere la protagonista in sfida, forse per punirla dei suoi comportamenti un po’ troppo arroganti. Ebbene, l’allieva non ha affatto gradito questa decisione ed ha dato luogo ad una reazione estrema, che il web non ha per nulla apprezzato. Arianna messa in sfida dalla Pettinelli Il carattere alquanto particolare di Arianna ha spinto il professore Rudy Zerbi a ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tra le protagoniste più discusse di20 c’è, sicuramente,Gianfelici. La ragazza, sin dal primo momento, ha dimostrato di avere un carattere parecchio impetuoso, ragion per cui è stata allontanata dai suoi compagni di casetta. Questo, però, non sta facendo altro che fomentare ancor di più l’irascibilità dell’allieva. Nel corso del daytime del 15 dicembre, Anna Pettinelli ha deciso di mettere la protagonista in, forse per punirla dei suoi comportamenti un po’ troppo arroganti. Ebbene, l’allieva non ha affatto gradito questa decisione ed ha dato luogo ad una, che il web non ha per nulla apprezzato.messa indalla Pettinelli Il carattere alquanto particolare diha spinto il professore Rudy Zerbi a ...

Oggi 15 dicembre è andata in onda un’altra puntata del daytime di ‘Amici 20’ su Italia Uno. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione ...

