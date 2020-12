Vaccino Pfizer, Italia e Germania: 'Si anticipi via libera?. Bruxelles: 'No pressioni su Ema' (Di martedì 15 dicembre 2020) Fonti europee rivelano che l'Agenzia europea del farmaco potrebbe dare l'autorizzazione già il 23 dicembre. Domani si terrà la riunione finale (tra Speranza, Arcuri, Boccia e Borrelli) per varare il ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 15 dicembre 2020) Fonti europee rivelano che l'Agenzia europea del farmaco potrebbe dare l'autorizzazione già il 23 dicembre. Domani si terrà la riunione finale (tra Speranza, Arcuri, Boccia e Borrelli) per varare il ...

trash_italiano : DOPO LA MACCHINA DELLA VERITÀ DELL’ALABAMA, IL VACCINO PFIZER DA NEW YORK ?? #noneladurso - RobertoBurioni : Pubblicati 10 minuti fa sul New England Journal of Medicine i dati di efficacia del vaccino Pfizer. 'E' un trionfo… - RobertoBurioni : FDA ha approvato il vaccino Pfizer contro COVID-19, dopo UK e Canada. Speriamo che l’autorità europea, EMA, complet… - thinkfree_carlo : RT @lucianocapone: Altre due bestialità della Gismondo: 1) il vaccino mRna Pfizer può modificare il nostro Dna; 2) gli Ogm sono vietati (pe… - viralvideovlogs : RT @udogumpel: Chi ha sviluppato il #vaccino #BioNTech contro #COVID19 è una coppia tedesca di origine turca. Il Ceo di #Pfizer è un ebreo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer Covid, Boccia: 'Domani riunione finale per il piano vaccini' - Salute & Benessere Agenzia ANSA Covid Germania, 500 decessi e quasi 14.500 nuovi casi

Intervenuto sull’emittente pubblica tedesca Zdf, Spahn ha anche auspicato un’anticipazione dei tempi di autorizzazione del vaccino Biontech-Pfizer, possibilmente prima di Natale. “Il nostro obiettivo ... Vaccino Pfizer in Europa: arriverà il 29 dicembre. L’Ema conferma

La Bild Zeitung aveva indicato la data: 23 dicembre. Ma l’Ema, agenzia europea per i medicinali, ha affermato che la data per l’approvazione del vaccino Pfizer-Biontech resta il 29 ... Intervenuto sull’emittente pubblica tedesca Zdf, Spahn ha anche auspicato un’anticipazione dei tempi di autorizzazione del vaccino Biontech-Pfizer, possibilmente prima di Natale. “Il nostro obiettivo ...La Bild Zeitung aveva indicato la data: 23 dicembre. Ma l’Ema, agenzia europea per i medicinali, ha affermato che la data per l’approvazione del vaccino Pfizer-Biontech resta il 29 ...