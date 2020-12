Tumori pediatrici, i doni solidali Airc sostengono la ricerca (Di martedì 15 dicembre 2020) (foto: Pixabay)Anche se l’impatto principale della malattia oncologica investe gli adulti, i Tumori che riguardano bambini e adolescenti sono una realtà che esiste e che cambia la vita dei pazienti e delle famiglie. Anche in questo ambito negli anni sono stati fatti numerosi progressi ma c’è ancora strada da fare, in particolare per quelle neoplasie che sono più difficili da aggredire rispetto a leucemie e linfomi (questi ultimi costituiscono,assieme ai Tumori del sistema nervoso centrale, i principali Tumori infantili). La ricerca deve continuare quindi a dare risposte, sul fronte della diagnosi e della cura; c’è bisogno di ampi sforzi da parte dei professionisti della ricerca e di un adeguato sostegno anche in termini di finanziamenti. Fondazione Airc chiede ai cittadini di fare la ... Leggi su wired (Di martedì 15 dicembre 2020) (foto: Pixabay)Anche se l’impatto principale della malattia oncologica investe gli adulti, iche riguardano bambini e adolescenti sono una realtà che esiste e che cambia la vita dei pazienti e delle famiglie. Anche in questo ambito negli anni sono stati fatti numerosi progressi ma c’è ancora strada da fare, in particolare per quelle neoplasie che sono più difficili da aggredire rispetto a leucemie e linfomi (questi ultimi costituiscono,assieme aidel sistema nervoso centrale, i principaliinfantili). Ladeve continuare quindi a dare risposte, sul fronte della diagnosi e della cura; c’è bisogno di ampi sforzi da parte dei professionisti dellae di un adeguato sostegno anche in termini di finanziamenti. Fondazionechiede ai cittadini di fare la ...

La fondazione rinnova l'invito a cogliere l'occasione delle feste per sostenere la ricerca al lavoro per migliorare la diagnosi e la cura della malattia oncologica nei bambini e nei giovanissimi ... Regali solidali per sostenere il terzo settore, lo “shopping bello e giusto”

FIRENZE - "Acquistare un regalo solidale è utile sempre e rende il dono di valore, ma quest'anno ancora di più". Ecco perché Cesvot raccoglie le proposte delle associazioni in una lista in aggiornamen ...