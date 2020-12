Test Abu Dhabi, domina la Mercedes. E si rivede Alonso (Di martedì 15 dicembre 2020) La Mercedes che ha dominato il mondiale di Formula 1 appena concluso, comanda anche nei Test di Abu Dhabi e con Stoffel Vandoorne e l'esordiente assoluto Nyck de Vries, ha chiuso al primo e terzo posto la sessione mattutina. Tra il belga e l'olandese si è inserito Fernando Alonso.Lo spagnolo al volante della Renault è l'unico pilota, oltre Vandoorne, ad essere sceso sotto l'1'38" con un 1'37"496. Mick Schumacher ha percorso 53 giri con la Haas, ottenendo il 14/o tempo. Ottavo tempo per Robert Shwartzman, alla prima giornata al volante della Ferrari SF1000. Il russo per ora è lontano oltre due secondi dal miglior tempo di Vandoorne. Decima l'altra Ferrari, con al volante il pilota del simulatore, Antonio Fuoco. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 15 dicembre 2020) Lache hato il mondiale di Formula 1 appena concluso, comanda anche neidi Abue con Stoffel Vandoorne e l'esordiente assoluto Nyck de Vries, ha chiuso al primo e terzo posto la sessione mattutina. Tra il belga e l'olandese si è inserito Fernando.Lo spagnolo al volante della Renault è l'unico pilota, oltre Vandoorne, ad essere sceso sotto l'1'38" con un 1'37"496. Mick Schumacher ha percorso 53 giri con la Haas, ottenendo il 14/o tempo. Ottavo tempo per Robert Shwartzman, alla prima giornata al volante della Ferrari SF1000. Il russo per ora è lontano oltre due secondi dal miglior tempo di Vandoorne. Decima l'altra Ferrari, con al volante il pilota del simulatore, Antonio Fuoco.

