Telespazio premia l’innovazione degli studenti europei Robot su Marte | 10 mila euro a un team della Federico II  

Leggi su ildenaro

(Di martedì 15 dicembre 2020) Nuovi sistemi per le comunicazioni interplanetarie, reti neurali che renderanno più sicuro il traffico aereo, software che miglioreranno i servizi Galileo, servizi per un’agricoltura sostenibile e lotta agli incendi grazie all’intelligenza artificiale. Sono questi i contenuti di alcune delle proposte che hanno preso parte al #T-TeC 2020, il contest di Open Innovation di, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), che si è chiuso oggi con la cerimonia dizione dei progetti vincitori. Il progetto è parte del più ampio “Ideas Factory” di Leonardo. Dall’Italia al Regno Unito, passando per Francia, Germania e Spagna, l’edizione 2020 del #T-TeC (Technology Contest) ha visto la partecipazione di 50 tra, dottorandi e ricercatori provenienti da 32 dipartimenti di 20 Università di ...