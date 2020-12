Rosa Perrotta | crisi con Pietro Tartaglione? “Ho dormito 12 ore”

Leggi su chenews

(Di martedì 15 dicembre 2020) La splendidaammette su Instagram di aver beneficiato di una forte “cura del sonno”: lontana da, ètra loro due?(Instagram, @(Instagram, @)Sono ore non semplici per tutti i fan affezionati a, la coppia che ha fatto sognare davvero tutti con la loro relazione, dopo la conoscenza fatta a Uomini e donne, il noto programma condotto da Maria De Filippi: su Instagram, arrivano le parole di. Un periodo non facile, sembra ...