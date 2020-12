Rezza: “Riapertura delle scuole? E’ ancora troppo presto per parlarne” (Di martedì 15 dicembre 2020) Il direttore generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute, Giovanni Rezza, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica in Italia. Ha parlato anche della Riapertura delle scuole. E’ un traguardo auspicabile, ha detto, ma è ancora troppo presto per parlare di un ritorno in aula. “La Riapertura delle scuole è un traguardo per molti auspicabile che possa verificarsi il prima possibile con la riprese delle attività dopo le feste natalizie. Credo, però, sia ancora presto per parlare di apertura di scuole perché dobbiamo tenere bassa la circolazione virale. La velocità di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 dicembre 2020) Il direttore generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute, Giovanni, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica in Italia. Ha parlato anche della. E’ un traguardo auspicabile, ha detto, ma èper parlare di un ritorno in aula. “Laè un traguardo per molti auspicabile che possa verificarsi il prima possibile con la ripreseattività dopo le feste natalizie. Credo, però, siaper parlare di apertura diperché dobbiamo tenere bassa la circolazione virale. La velocità di ...

Il direttore generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute, Giovanni Rezza, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa sull'analisi della situazione epidemiologica ...

Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha ribadito la necessità di attuare ulteriori provvedimenti anti Covid.