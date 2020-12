Microplastiche nella placenta umana: l’allarmante studio italiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Uno studio italiano ha provato per la prima volta la presenza di Microplastiche nella placenta umana. La ricerca, condotta dall’Ospedale Fatebenefratelli di Roma insieme con il Politecnico delle Marche, è stata pubblicata sulla rivista scientifica Environment International. Si parla di bambini “cyborg”, composti cioè da cellule umane e da entità inorganiche. Lo studio che ha preso in esame la placenta di 6 donne Lo studio ha preso in esame la placenta di 6 donne sane, tra i 18 e i 40 anni, che hanno acconsentito allo svolgimento della ricerca. L’Enviroment International spiega i criteri di scelta delle sei donne. Sono state escluse dallo studio infatti le donne soggette a patologie gravi (come ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Unoha provato per la prima volta la presenza di. La ricerca, condotta dall’Ospedale Fatebenefratelli di Roma insieme con il Politecnico delle Marche, è stata pubblicata sulla rivista scientifica Environment International. Si parla di bambini “cyborg”, composti cioè da cellule umane e da entità inorganiche. Loche ha preso in esame ladi 6 donne Loha preso in esame ladi 6 donne sane, tra i 18 e i 40 anni, che hanno acconsentito allo svolgimento della ricerca. L’Enviroment International spiega i criteri di scelta delle sei donne. Sono state escluse dalloinfatti le donne soggette a patologie gravi (come ...

HuffPostItalia : Trovate microplastiche nella placenta umana: è la prima volta - Rolandpand : RT @CalaminiciM: Microplastiche rilevate per la prima volta nella placenta umana . A scoprirlo sono dei ricercatori italiani : lo studio e’… - bisagnino : Microplastiche nella placenta umana. La ricerca italiana evidenzia il problema - DanielaPF75 : RT @CalaminiciM: Microplastiche rilevate per la prima volta nella placenta umana . A scoprirlo sono dei ricercatori italiani : lo studio e’… - fabbrica79 : RT @CalaminiciM: Microplastiche rilevate per la prima volta nella placenta umana . A scoprirlo sono dei ricercatori italiani : lo studio e’… -