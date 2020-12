Malgioglio nero con Giulia Salemi: “Deve dire grazie a Francesco Monte!”, nomination digerita male (Di martedì 15 dicembre 2020) Cristiano Malgioglio nerissimo dopo la nomination ricevuta da Giulia Salemi. Ieri sera il paroliere musicale è finito in nomination insieme a Tommaso Zorzi, Giacomo Urtis e Maria Teresa Ruta, scagliandosi contro la Persiana Power, rea di aver fatto il suo nome. Malgioglio nero con Giulia Salemi: “Deve dire grazie a Francesco Monte!” Adesso non me... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 15 dicembre 2020) Cristianonerissimo dopo laricevuta da. Ieri sera il paroliere musicale è finito ininsieme a Tommaso Zorzi, Giacomo Urtis e Maria Teresa Ruta, scagliandosi contro la Persiana Power, rea di aver fatto il suo nome.con: “” Adesso non me... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

