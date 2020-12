L'Ue fa sul serio: ecco le nuove regole che fanno paura ai giganti tech (Di martedì 15 dicembre 2020) La Commissione Europea ha svelato un nuovo pacchetto di norme, diviso in due atti legislativi: il Digital Market Act e il il Digital Service Act. Multe fino al 10% del fatturato Si tratta di un passaggio storico, dopo anni (soprattutto gli ultimi) di diatribe molto accese fra i colossi tecnologici, per lo più californiani, e i regolatori europei Leggi su it.mashable (Di martedì 15 dicembre 2020) La Commissione Europea ha svelato un nuovo pacchetto di norme, diviso in due atti legislativi: il Digital Market Act e il il Digital Service Act. Multe fino al 10% del fatturato Si tratta di un passaggio storico, dopo anni (soprattutto gli ultimi) di diatribe molto accese fra i colossi tecnologici, per lo più californiani, e i regolatori europei

LegaSalvini : ??Il governo sta facendo sul serio o sta giocando a Monopoli? Molti lavoratori non hanno ancora ricevuto la cassa in… - gennaromigliore : Usare la vita privata per screditare le idee è davvero poco serio. Brava @MEB a resistere e a imporre con forza la… - PaoloGentiloni : E adesso l’accordo sulla proposta della Commissione di portare almeno al 55% la riduzione di emissioni entro il 203… - Zyouena : @_Pimple_ @geek_queer @goldenjonniee @iamexemi @LANDREonAir Io non voglio sminuire i problemi perché effettivamente… - ziaaLai : Tommaso, amore mio, capisco la tua voglia di fare show e ADORO perché a noi spettatori piace. Però, ricordati che n… -

Ultime Notizie dalla rete : sul serio Video: Clima, taglio delle emissioni: "L'Ue fa sul serio" L'Arena Steiner vuole rimanere obbiettivo sul caso Mazepin

Questa è una cosa privata tra lui e me, e se pensate che non la prenda sul serio, questa rimane una vostra opinione”- ha detto Steiner stizzito. Mazepin è stato anche criticato per le sue fredde scuse ... Verona-Sampdoria, Serie A: streaming, formazioni, pronostici

Verona-Sampdoria è una partita di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, formazioni, pronostici, diretta tv e streaming. Questa è una cosa privata tra lui e me, e se pensate che non la prenda sul serio, questa rimane una vostra opinione”- ha detto Steiner stizzito. Mazepin è stato anche criticato per le sue fredde scuse ...Verona-Sampdoria è una partita di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.