Le idee regalo più ‘stupefacenti’ e sostenibili per il Natale 2020 (Di martedì 15 dicembre 2020) Il 2020 è l’anno della pandemia ma è anche quello della svolta per il mercato della cannabis legale. Se durante il lockdown la vendita di cannabis legale è aumentata esponenzialmente per tutti gli esercenti del campo, in generale l’anno che ci stiamo lasciando alle spalle ha segnato un +26% nell’ambito dell’e-commerce – sottolinea l’Osservatorio B2C del Politecnico di Milano -. Assecondando l’onda e tenendo presente i mille e uno utilizzi della cannabis legale – oltre alla ricerca di relax si può utilizzare per alleviare sia i dolori fisici, sovrana in questo 2020 – vediamo insieme qualche idea regalo “stupefacente” per sorprendere chi amate questo Natale. LEGGI ANCHE >>> «Con il lockdown, la vendita di cannabis legale è aumentata del 300%» idee regalo cannabis legale ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 15 dicembre 2020) Ilè l’anno della pandemia ma è anche quello della svolta per il mercato della cannabis legale. Se durante il lockdown la vendita di cannabis legale è aumentata esponenzialmente per tutti gli esercenti del campo, in generale l’anno che ci stiamo lasciando alle spalle ha segnato un +26% nell’ambito dell’e-commerce – sottolinea l’Osservatorio B2C del Politecnico di Milano -. Assecondando l’onda e tenendo presente i mille e uno utilizzi della cannabis legale – oltre alla ricerca di relax si può utilizzare per alleviare sia i dolori fisici, sovrana in questo– vediamo insieme qualche idea“stupefacente” per sorprendere chi amate questo. LEGGI ANCHE >>> «Con il lockdown, la vendita di cannabis legale è aumentata del 300%»cannabis legale ...

