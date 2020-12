Inter, Altobelli: “Troppi stranieri che non incarnano spirito interista e non hanno maglia stampata sulla pelle” (Di martedì 15 dicembre 2020) L'ex attaccante dell'Inter e della nazionale Spillo Altobelli Intervenuto a Radio CRC ha detto la sua sulla squadra nerazzurra: “Quello che stiamo vivendo è un bel campionato, con in testa la squadra che ha giocato meglio e che, da marzo, ancora non ha perso una partita - queste le parole dell’ex calciatore ai microfoni de “Il Sogno nel Cuore”-. Poi seguono le squadre che danno filo da torcere ai rossoneri: la Juve, l’Inter, con una rosa davvero forte e che può fare molto di più rispetto a quanto fatto fino ad ora, ed il Napoli, con una panchina fatta di tanti titolari. Se gli azzurri avessero giocato a Torino contro la Juve avrebbe potuto anche vincere il match, portando tre punti in più a casa”.Altobelli ha poi commentato l’approccio dei giocatori attuali alla squadra: “I nerazzurri ... Leggi su itasportpress (Di martedì 15 dicembre 2020) L'ex attaccante dell'e della nazionale Spillovenuto a Radio CRC ha detto la suasquadra nerazzurra: “Quello che stiamo vivendo è un bel campionato, con in testa la squadra che ha giocato meglio e che, da marzo, ancora non ha perso una partita - queste le parole dell’ex calciatore ai microfoni de “Il Sogno nel Cuore”-. Poi seguono le squadre che danno filo da torcere ai rossoneri: la Juve, l’, con una rosa davvero forte e che può fare molto di più rispetto a quanto fatto fino ad ora, ed il Napoli, con una panchina fatta di tanti titolari. Se gli azzurri avessero giocato a Torino contro la Juve avrebbe potuto anche vincere il match, portando tre punti in più a casa”.ha poi commentato l’approccio dei giocatori attuali alla squadra: “I nerazzurri ...

