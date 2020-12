Il giudice di Masterchef contro Conte: “A Londra i ristoranti in crisi sono risarciti davvero, in Italia no” (Di martedì 15 dicembre 2020) “Io qui a Londra mi sono trovato molto bene con i risarcimenti che voi chiamate cassa integrazione. Ho invece sentito molti amici di ristoranti che si sono trovati in crisi. E in Italia il sistema non ha funzionato. In questo momento la ristorazione ha bisogno di una mano. È un business che funziona sul fatto che tu guadagni tutti i giorni, e togliendo l’incasso giornaliero la società in pochi mesi può veramente fallire”. Così lo chef Giorgio Locatelli, da Londra, commenta, nel corso della presentazione della decima edizione di Masterchef, la situazione di crisi della ristorazione causata dal Covid e le proteste di ieri in piazza dei ristoratori toscani. Alla presentazione di Masterchef la notizia che gela ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 dicembre 2020) “Io qui amitrovato molto bene con i risarcimenti che voi chiamate cassa integrazione. Ho invece sentito molti amici diche sitrovati in. E inil sistema non ha funzionato. In questo momento la ristorazione ha bisogno di una mano. È un business che funziona sul fatto che tu guadagni tutti i giorni, e togliendo l’incasso giornaliero la società in pochi mesi può veramente fallire”. Così lo chef Giorgio Locatelli, da, commenta, nel corso della presentazione della decima edizione di, la situazione didella ristorazione causata dal Covid e le proteste di ieri in piazza dei ristoratori toscani. Alla presentazione dila notizia che gela ...

