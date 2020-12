Gattuso a casa Conte: perché Inter-Napoli indirizzerà gli umori (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Grande partita stasera, Inter-Napoli a San Siro. Chiaramente è presto, troppo presto, per parlare di sfida decisiva. A maggior ragione in un campionato così incerto ed equilibrato, con diverse squadre nel fazzoletto di pochi punti. Ma di sicuro è una partita che indirizzerà non poco gli umori, la trasmissione dati a livello di autostima è troppo importante. L’Inter, fuori da tutta l’Europa, non può permettersi di sbagliare ancora, vincere lo scudetto è un obbligo per salvare la stagione, la prestazione di Cagliari è stata buona ancor prima della rimonta finale, ora serve continuità. Il Napoli sta facendo bene, ha vinto otto partite su dieci in campionato, ha passato il turno da prima in Europa League, sta sopperendo all’assenza pesante di Osimhen e Gattuso si aspetta ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Grande partita stasera,a San Siro. Chiaramente è presto, troppo presto, per parlare di sfida decisiva. A maggior ragione in un campionato così incerto ed equilibrato, con diverse squadre nel fazzoletto di pochi punti. Ma di sicuro è una partita chenon poco gli, la trasmissione dati a livello di autostima è troppo importante. L’, fuori da tutta l’Europa, non può permettersi di sbagliare ancora, vincere lo scudetto è un obbligo per salvare la stagione, la prestazione di Cagliari è stata buona ancor prima della rimonta finale, ora serve continuità. Ilsta facendo bene, ha vinto otto partite su dieci in campionato, ha passato il turno da prima in Europa League, sta sopperendo all’assenza pesante di Osimhen esi aspetta ...

