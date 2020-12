Cyberpunk 2077 a caccia del rimborso su PS4 e Xbox One? Sony e Microsoft li stanno negando (Di martedì 15 dicembre 2020) Nella giornata di ieri, CD Projekt RED attraverso un comunicato su Twitter ha dichiarato, oltre alle sue scuse per le versioni PS4 e Xbox One che presentano diversi problemi, anche di voler iniziare una pratica di rimborso per tutti i giocatori che lo desideravano. Tuttavia anche qui le cose non stanno andando propriamente per il verso giusto, perché a quanto pare Sony e Microsoft non sarebbero molto d'accordo. Come avevamo riportato nella giornata di ieri, Sony starebbe bloccando i rimborsi sia su PS4 che su PS5. Non è chiaro quale logica viene usata per decidere chi debba ottenere o meno un rimborso, ma c'è una teoria secondo cui dipenderebbe dal fatto se uno ha giocato o meno al gioco. A quanto pare, anche se il gioco è stato solo scaricato e non ... Leggi su eurogamer (Di martedì 15 dicembre 2020) Nella giornata di ieri, CD Projekt RED attraverso un comunicato su Twitter ha dichiarato, oltre alle sue scuse per le versioni PS4 eche presentano diversi problemi, anche di voler iniziare una pratica diper tutti i giocatori che lo desideravano. Tuttavia anche qui le cose nonandando propriamente per il verso giusto, perché a quanto parenon sarebbero molto d'accordo. Come avevamo riportato nella giornata di ieri,starebbe bloccando i rimborsi sia su PS4 che su PS5. Non è chiaro quale logica viene usata per decidere chi debba ottenere o meno un, ma c'è una teoria secondo cui dipenderebbe dal fatto se uno ha giocato o meno al gioco. A quanto pare, anche se il gioco è stato solo scaricato e non ...

infoitscienza : Cyberpunk 2077, Elon Musk trolla il lancio del gioco su PS4 e Xbox One - infoitscienza : Cyberpunk 2077, clamorosa ammissione di colpa durante un'audioconferenza: 'Pensavano che avremmo sistemato tutto' - _DrCommodore : CD Projekt RED ammette di non aver speso abbastanza tempo su Cyberpunk 2077 per old gen - - MicrosoftRTweet : RT @Eurogamer_it: #Cyberpunk2077 ed i rimborsi #PS4 e #XboxOne: #Microsoft e #Sony non sono entusiaste della pratica. - Eurogamer_it : #Cyberpunk2077 ed i rimborsi #PS4 e #XboxOne: #Microsoft e #Sony non sono entusiaste della pratica. -