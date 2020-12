Coronavirus, Zaia: “Situazione dei ricoveri in ospedale è pesante, oltre 1000 pazienti in più rispetto al picco di marzo e aprile” (Di martedì 15 dicembre 2020) “La Situazione è pesante, 3300 ricoveri sono numeri importanti, sono 7 ospedali grandi di provincia che se ne vanno e sono dedicati ai pazienti Covid”, così il presidente del Veneto, Luca Zaia, durante la conferenza stampa quotidiana. Senza dimenticare, aggiunge, che si tratta di “pazienti che sono complicatissimi”. L’ospedale, spiega ancora il governatore, “rischia di essere la punta più acuta di un iceberg, ma sotto c’è l’iceberg”. I numeri sono alti. “Ad oggi ci sono 3324 ricoverati, e vi ricordo che nella ‘punta più alta’, a marzo, avevamo 2068 ricoveri”, dice ancora il governatore, che sottolinea però l’andamento “in linea con marzo” delle terapie intensive. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) “La, 3300sono numeri importanti, sono 7 ospedali grandi di provincia che se ne vanno e sono dedicati aiCovid”, così il presidente del Veneto, Luca, durante la conferenza stampa quotidiana. Senza dimenticare, aggiunge, che si tratta di “che sono complicatissimi”. L’, spiega ancora il governatore, “rischia di essere la punta più acuta di un iceberg, ma sotto c’è l’iceberg”. I numeri sono alti. “Ad oggi ci sono 3324 ricoverati, e vi ricordo che nella ‘punta più alta’, a, avevamo 2068”, dice ancora il governatore, che sottolinea però l’andamento “in linea con” delle terapie intensive. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Coronavirus, in Veneto situazione critica tra contagi e ricoveri. 165 morti in un giorno. Zaia: “Negli ospedali peg… - botero1960 : mentre quei lerci di IV danno degli ipocondriaci a quanti spingono per nuove restrizioni durante il periodo delle f… - uzupetru : ??? UNO SPETTACOLO DI NEVE, LUCE E SILENZIO #coronavirus??.... in #Veneto è #AlbaRossa +++ situazione critica tra… - Italia_Notizie : Coronavirus, in Veneto situazione critica tra contagi e ricoveri. 165 morti in un giorno. Zaia: “Negli ospedali peg… - uzupetru : ??? UNO SPETTACOLO DI NEVE, LUCE E SILENZIO #coronavirus??.... in #Veneto è #AlbaRossa +++ situazione critica tra… -