Commercio estero | Istat | a ottobre export -1 | 3% su mese | -8 | 4% su anno

(Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - Aesportazioni italiane in calo sia su base mensile (-1,3%) che annua (-8,4%, da +1,1% a settembre). Lo comunica l'che segnala un aumento congiunturale per le importazioni (+1,4%) che invece scendono su base annua dell'8,2% (era -6,5% a settembre). La flessione su base mensile dell'- spiega l'- è dovuta in particolare al calo delle vendite verso i mercati extra Ue (-2,3%), mentre quello verso l'area Ue è contenuto (-0,3%). Su base annua la flessione dell'è ampia ed è dovuta alla contrazione delle vendite sia verso l'area extra Ue (-9,7%) sia verso quella Ue (-7,2%). Il calo annuo delle importazioni è determinato in particolare dal calo degli acquisti dall'area extra Ue (-12,4%) mentre quello dall'area Ue (-5,1%) è più contenuto. Nel ...