Bollo auto 2020: cosa cambia dal 1 gennaio e aumento pagamento (Di martedì 15 dicembre 2020) Quali sono le novità riguardanti il Bollo auto per questo 2020? Dal primo gennaio, è possibile pagare il Bollo auto 2020 attraverso una procedura telematica, attraverso la piattaforma PagoPa. Ma attenzione: il pagamento elettronico potrebbe comportare un piccolo aumento dell’imposta a carico del contribuente. Vediamo come ed entro quanto pagare la tassa sulla proprietà delle nostre auto. Bollo auto 2020: il pagamento diventa elettronico Dal primo gennaio 2020, il Bollo auto si pagherà esclusivamente in modalità telematica: chiuso definitivamente il canale delle agenzie di ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 15 dicembre 2020) Quali sono le novità riguardanti ilper questo? Dal primo, è possibile pagare ilattraverso una procedura telematica, attraverso la piattaforma PagoPa. Ma attenzione: ilelettronico potrebbe comportare un piccolodell’imposta a carico del contribuente. Vediamo come ed entro quanto pagare la tassa sulla proprietà delle nostre: ildiventa elettronico Dal primo, ilsi pagherà esclusivamente in modalità telematica: chiuso definitivamente il canale delle agenzie di ...

Paolo5981 : @Gianluc36941462 @GiovanniToti Ma perché bisogna pagare il bollo auto?........la macchina la compro io ,la manutenz… - Livvy02814703 : Ma di preciso perché devo pagare il bollo auto se sono reclusa nel mio comune e non posso muovermi? #zonarossa #lockdownitalia - alucab : @CrusherNoodles @movarturoelba @falitalia @DM_Deluca ne dimentichi di tasse patrimoniali tassa proprietà auto aka… - rensie75 : RT @ingrid25136239: Io non sono d’accordo sulla rottamazione delle cartelle pago il bollo auto da quando avevo 18 anni; se non ti puoi mant… - ingrid25136239 : Io non sono d’accordo sulla rottamazione delle cartelle pago il bollo auto da quando avevo 18 anni; se non ti puoi… -