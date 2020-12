Benevento, Vigorito: “Salvezza nostro obiettivo. Ci mancano i tifosi. Sul mercato di gennaio…” (Di martedì 15 dicembre 2020) Intervistato da OttoChannel in vista della partita contro la Lazio, il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato dei temi caldi dell'ambiente giallorosso. Le Streghe, ad oggi, sarebbero salve, ma il cammino stagionale è ancora molto lungo.Vigorito: "Benevento salvo l'obiettivo. Sul mercato..."caption id="attachment 1065731" align="alignnone" width="669" Benevento (getty images)/caption"Se la stagione finisse oggi saremmo salvi. Ora è facile fare voli pindarici o farsi prendere dall’entusiasmo, ma vorrei ricordare che stiamo affrontando avversari che, fino a qualche tempo fa, vedevamo soltanto sull’album delle figurine Panini", ha detto Vigorito con fermezza. "Ci stiamo comportando molto bene anche grazie al nostro ... Leggi su itasportpress (Di martedì 15 dicembre 2020) Intervistato da OttoChannel in vista della partita contro la Lazio, il presidente delOresteha parlato dei temi caldi dell'ambiente giallorosso. Le Streghe, ad oggi, sarebbero salve, ma il cammino stagionale è ancora molto lungo.: "salvo l'. Sul..."caption id="attachment 1065731" align="alignnone" width="669"(getty images)/caption"Se la stagione finisse oggi saremmo salvi. Ora è facile fare voli pindarici o farsi prendere dall’entusiasmo, ma vorrei ricordare che stiamo affrontando avversari che, fino a qualche tempo fa, vedevamo soltanto sull’album delle figurine Panini", ha dettocon fermezza. "Ci stiamo comportando molto bene anche grazie al...

ItaSportPress : Benevento, Vigorito: 'Salvezza nostro obiettivo. Ci mancano i tifosi. Sul mercato di gennaio...' -… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BENEVENTO - Vigorito: 'Per Milik rifiutate tante offerte, non credo muterà la situazione' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BENEVENTO - Vigorito: 'Per Milik rifiutate tante offerte, non credo muterà la situazione' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BENEVENTO - Vigorito: 'Per Milik rifiutate tante offerte, non credo muterà la situazione' - napolimagazine : BENEVENTO - Vigorito: 'Per Milik rifiutate tante offerte, non credo muterà la situazione' -