Barbara D’Urso, l’ospite in studio la fa infuriare: “Cosa stai facendo?” (Di martedì 15 dicembre 2020) Barbara D’Urso furente in diretta: “Carmelita” si indigna e rimprovera un suo ospite davanti a tutti. “Devi essere rispettoso” urla E’ la Regina del pomeriggio di Canale 5 Barbara D’Urso,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 15 dicembre 2020)furente in diretta: “Carmelita” si indigna e rimprovera un suo ospite davanti a tutti. “Devi essere rispettoso” urla E’ la Regina del pomeriggio di Canale 5,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

piripiripa : RT @Tremenoventi: Bellissima foto di gruppo di quelli che hanno chiesto a Barbara D’Urso di entrare in politica - tuttopuntotv : Barbara d’Urso «scioccata» per un ragazzo a Pomeriggio 5: «Devi mettere la mascherina» (Video) #pomeriggio5 - SardegnaG : RT @Guli__1979: Barbara D'Urso: 'Tanti mi chiedono di andare a far politica'. Ah, anche sorda. #barbaradurso - tomminho76 : @ZZiliani @PChiambretti ha superato si gran lunga Barbara D'Urso. Ha saputo peggiore #TikiTaka che era già inguarda… - zazoomblog : “Si ferma”. Brutta notizia per Barbara D’Urso e il suo pubblico. La decisione di Mediaset è presa - #ferma”.… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Epac, “30 anni di tagli responsabili tsunami Covid 19†Yahoo Notizie