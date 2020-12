Bambina di 2 anni non vuole indossare la mascherina, cacciata dall'aereo | video (Di martedì 15 dicembre 2020) La piccola, di appena 2 anni, si rifiuta di indossare la mascherina. Il padre prova in tutti i modi a mettergliela, ma lei rimane della sua idea. Un hostess dice all'uomo che la Bambina non è conforme alle normative anti Covid-19 per viaggiare sull'aereo, nonostante il padre stia tenendo la mascherina contro il viso della figlia: "Le sto letteralmente coprendo la faccia!" urla l'uomo. Alla fine, tutta la famiglia viene invitata a scendere. ma un bambino di 2 anni può davvero indossare la mascherina? Guarda tutti i video Covid Paziente Serenata NoneCovid Negazionista NoneAlpino fa una Serenata alla Moglie in Ospedale Malata di Covid Sta commuovendo il web il gesto di quest'uomo, un alpino di ... Leggi su panorama (Di martedì 15 dicembre 2020) La piccola, di appena 2, si rifiuta dila. Il padre prova in tutti i modi a mettergliela, ma lei rimane della sua idea. Un hostess dice all'uomo che lanon è conforme alle normative anti Covid-19 per viaggiare sull', nonostante il padre stia tenendo lacontro il viso della figlia: "Le sto letteralmente coprendo la faccia!" urla l'uomo. Alla fine, tutta la famiglia viene invitata a scendere. ma un bambino di 2può davverola? Guarda tutti iCovid Paziente Serenata NoneCovid Negazionista NoneAlpino fa una Serenata alla Moglie in Ospedale Malata di Covid Sta commuovendo il web il gesto di quest'uomo, un alpino di ...

