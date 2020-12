Westwoood numero 1 dell' European Tour Impresa a 47 anni

(Di lunedì 14 dicembre 2020) A Dubaishow di Lee Westwood che a 47scrive una nuova paginaa carriera, diventando1 del golf europeo. Per la terza volta conquista la Race to Dubai, succedendo a Jon Rahm, ...

A Dubai impresa show di Lee Westwood (foto) che a 47 anni scrive una nuova pagina della carriera, diventando numero 1 del golf europeo. Per la terza volta conquista la Race to Dubai, succedendo a Jon ...Una rete di Aubameyang al 73° minuto, ha dato un'importante vittoria esterna al Burnley. Finisce 1-0 la sfida contro l'Arsenal, nel match valido per la dodicesima giornata della Premier League A decid ...