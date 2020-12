Un algoritmo per scegliere chi sarà vaccinato per primo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ad un anno dal primo caso Covid al mondo in diversi stati è iniziata la campagna delle vaccinazioni. In Italia partirà da gennaio ma uno degli aspetti su cui ancora non è stata fatta chiarezza è quale parte della popolazione verrà vaccinata per prima. A rispondere a questa domanda è uno studio che arriva dalla Lombardia condotto dal professor Giovanni Corrao medico statistico dell'Università Bicocca di Milano. Infatti grazie a degli algoritmi si potrà stabilire chi avrà la priorità sul vaccino. Lo studio è stato realizzato in prospettiva delle vaccinazioni di massa previste a breve in Italia e indicherà le persone più fragili che saranno individuate con i dati del sistema sanitario quali ricoveri, visite, prescrizioni mediche, esenzioni per malattie e accessi al pronto soccorso. Questo genere di informazioni incrociate tra di loro possono stabilire quali soggetti ... Leggi su panorama (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ad un anno dalcaso Covid al mondo in diversi stati è iniziata la campagna delle vaccinazioni. In Italia partirà da gennaio ma uno degli aspetti su cui ancora non è stata fatta chiarezza è quale parte della popolazione verrà vaccinata per prima. A rispondere a questa domanda è uno studio che arriva dalla Lombardia condotto dal professor Giovanni Corrao medico statistico dell'Università Bicocca di Milano. Infatti grazie a degli algoritmi si potrà stabilire chi avrà la priorità sul vaccino. Lo studio è stato realizzato in prospettiva delle vaccinazioni di massa previste a breve in Italia e indicherà le persone più fragili che saranno individuate con i dati del sistema sanitario quali ricoveri, visite, prescrizioni mediche, esenzioni per malattie e accessi al pronto soccorso. Questo genere di informazioni incrociate tra di loro possono stabilire quali soggetti ...

