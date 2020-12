Ultime Notizie Roma del 14-12-2020 ore 07:10 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale lunedì 14 dicembre ben ritrovate Buongiorno dalla vita da Francesco Vitale le folle nelle vie del centro per lo shopping di Natale nel fine settimana fanno paura con quasi 18 mila nuovi casi 484 vittime in un rapporto tamponi positivi in salita il governo valutano stretta nuove misure saranno decise oggi non incontro tra capi delegazione ministri comitato tecnico-scientifico tra le possibilità una sorta di zona rossa Nazionale nei giorni festivi e prefestivi Ma si discute sull’apertura dei ristoranti di abitanti dei comuni sotto i 5000 abitanti potrebbero spostarsi ma per non più di 30 km si prepara intanto la campagna vaccinale padiglioni mobili 1500 piazze italiane il bimbo Luna prima Lo slogan l’Italia rinasce con un fiore e mentre i morti per covid del mondo superano quota un milione e seicentomila la Germania sceglie la linea dura stop ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 dicembre 2020)dailynews radiogiornale lunedì 14 dicembre ben ritrovate Buongiorno dalla vita da Francesco Vitale le folle nelle vie del centro per lo shopping di Natale nel fine settimana fanno paura con quasi 18 mila nuovi casi 484 vittime in un rapporto tamponi positivi in salita il governo valutano stretta nuove misure saranno decise oggi non incontro tra capi delegazione ministri comitato tecnico-scientifico tra le possibilità una sorta di zona rossa Nazionale nei giorni festivi e prefestivi Ma si discute sull’apertura dei ristoranti di abitanti dei comuni sotto i 5000 abitanti potrebbero spostarsi ma per non più di 30 km si prepara intanto la campagna vaccinale padiglioni mobili 1500 piazze italiane il bimbo Luna prima Lo slogan l’Italia rinasce con un fiore e mentre i morti per covid del mondo superano quota un milione e seicentomila la Germania sceglie la linea dura stop ...

