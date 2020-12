Serie A, tutti i giocatori contagiati squadra per squadra: chi non può giocare causa Covid-19 (Di lunedì 14 dicembre 2020) La curva epidemiologica in Italia è tornata a puntare con decisione verso l’alto. Con tutto quel che ne consegue anche a livello sportivo, con i giocatori di Serie A che ovviamente non sono esenti dal Covid-19. Già una partita rinviata, Genoa-Torino che si recupererà il 4 di novembre, e una partita annullata, Juventus-Napoli, ma la situazione è in continua evoluzione con diversi casi squadra per squadra. Il regolamento della Lega di Serie A è uguale a quello della Uefa: con 13 giocatori, compreso un portiere, di quelli inseriti nella lista che hanno il numero di maglia, si può giocare. Se una squadra ha 10 casi di positività in una settimana, come successo al Genoa, può chiedere il ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) La curva epidemiologica in Italia è tornata a puntare con decisione verso l’alto. Con tutto quel che ne consegue anche a livello sportivo, con idiA che ovviamente non sono esenti dal-19. Già una partita rinviata, Genoa-Torino che si recupererà il 4 di novembre, e una partita annullata, Juventus-Napoli, ma la situazione è in continua evoluzione con diversi casiper. Il regolamento della Lega diA è uguale a quello della Uefa: con 13, compreso un portiere, di quelli inseriti nella lista che hanno il numero di maglia, si può. Se unaha 10 casi di positività in una settimana, come successo al Genoa, può chiedere il ...

SerieA : Fischio finale sull'11ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A… - marattin : Il vero strumento con cui l’Europa ci mette condizionalita’ e ci obbliga a riforme è il Recovery Fund. Quello che t… - Gazzetta_it : #Napoli: da 'emarginato' a capocannoniere, il Chucky #Lozano ora fa paura a tutti - ailec_berries : Aaaa ma allora ci volte illudere tutti! Maledetti! Quanto vi odio quando volete mettere in giro notizie false!… - corte_rosaria : RT @r80miriam: @aydan_m_ Hanno sbagliato, non hanno voluto portare avanti per un rancore e invidia contro chi ha reso grande le serie turch… -