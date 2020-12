Salario minimo, Treu: “Da direttiva Ue netto cambio orientamento” (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – “La proposta di direttiva europea sull’adeguatezza salariale, primo intervento dell’Unione riguardante direttamente la materia del Salario minimo, segna un cambio di rotta, dopo che per anni si erano moltiplicate le raccomandazioni europee in questa direzione”. È quanto ha affermato il presidente del Cnel Tiziano Treu durante l’audizione odierna alla 14a Commissione Politiche dell’Unione Europea al Senato sulla “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea”. “Il giudizio sostanzialmente positivo dei sindacati europei, confermato anche dalle maggiori confederazioni italiane, comprese quelle rappresentate al Cnel, – ha sottolineato Treu – è motivato anzitutto dalla preferenza ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – “La proposta dieuropea sull’adeguatezza salariale, primo intervento dell’Unione riguardante direttamente la materia del, segna undi rotta, dopo che per anni si erano moltiplicate le raccomandazioni europee in questa direzione”. È quanto ha affermato il presidente del Cnel Tizianodurante l’audizione odierna alla 14a Commissione Politiche dell’Unione Europea al Senato sulla “Proposta didel Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea”. “Il giudizio sostanzialmente positivo dei sindacati europei, confermato anche dalle maggiori confederazioni italiane, comprese quelle rappresentate al Cnel, – ha sottolineato– è motivato anzitutto dalla preferenza ...

