Roberta Di Mario | protagonista di un concerto di Natale speciale | «Ripartiamo dalla musica»

(Di lunedì 14 dicembre 2020) «Ripartire dalla musica, che ha sempre supportato i momenti più fragili del nostro Paese, perché è grazie alla musica e all’arte che ci sentiamo tutti un po’ più vicini». Parola di Roberta Di Mario, pianista e compositrice, protagonista di uno dei tre concerti di Natale organizzati in era Covid «per portare una “musicarezza” a chi sta combattendo in prima linea la battaglia contro il Coronavirus».

TrevisoBelluno : Mario Pozza (Unioncamere) Detassare Patrizio Bertin (Confcommercio) più attrattivi Giornale di Vicenza a cura di Ro… - Alessan39357045 : @Stefano82110740 @Adnkronos Alcune delle mie fonti: ISS, Medical fact, CICAP, Dario Bressanini, Paolo Attivissimo,… - EdTroiano : La giuria del Concorso Turismo dell’Olio: esperienze turistiche legate all’Olio extravergine Iniziativa Città dell'… - WelfareNetwork : Poesia di Paolo Mario Buttiglieri letta da Roberta Biagiarelli (Video) -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Mario

Vanity Fair.it

Parola di Roberta Di Mario, pianista e compositrice, protagonista di uno dei tre concerti di Natale organizzati in era Covid «per portare una “musicarezza” a chi sta combattendo in prima linea la ...L’inchiesta La Procura ha avviato un’indagine per omicidio colposo per chiarire le cause della morte di Cristian Flaviu Cuceu, il giovane operaio dell’Elettromeccanica Viotto, morto il 4 dicembre dopo ...