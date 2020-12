Remuzzi mette tutti in guardia | “Cosa fare in caso di febbre”

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Usare gli antinfiammatori appena sale la febbre potrebbe impedire all’infiammazione da coronavirus di degenerare in polmonite interstiziale. A riprendere l’argomento è Libero, venuto in possesso del documento firmato dal professor Giuseppee altri tre suoi colleghi, Fredy Suter, per anni primario nel reparto di Malattie Infettive all'Ospedale di Bergamo, Monica Cortinovis e Norberto Perico. Nel testo ci sarebbero proprio le indicazioni su come affrontare la malattia fin dai primi sintomi., direttore dell'Istituto Farmacologico Mario Negri, con diverse pubblicazioni alle spalle, ha spiegato che si tratta della sintesi della loro esperienza medica riguardante l’efficacia dei farmaci per combattere il Covid-19, e non di un protocollo scientifico. Il documento è stato pubblicato anche sulla rivista Clinical and Medical Investigation, ...