Non ci sono prove che la paralisi di Bell (che non è «molto grave» né «irreversibile») sia dovuta al vaccino Pfizer (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il 14 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto la segnalazione di un’immagine pubblicata l’11 dicembre sulla pagina Facebook Il Grande Inganno DUE. L’immagine è divisa in due parti: la metà superiore mostra tre persone (due donne e un uomo) apparentemente affette da una paresi di metà del volto, con sovrapposta la didascalia «I soggetti nella foto non sono i volontari del vaccino ma solo un esempio di paralisi di Bell». La parte inferiore dell’immagine riporta il seguente testo: «Quattro volontari del vaccino Pfizer hanno sviluppato la malattia di Bell, Una malattia neurologica molto grave e irreversibile che determina paralisi facciale e l’incapacità di controllare i muscoli del viso dal lato ... Leggi su facta.news (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il 14 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto la segnalazione di un’immagine pubblicata l’11 dicembre sulla pagina Facebook Il Grande Inganno DUE. L’immagine è divisa in due parti: la metà superiore mostra tre persone (due donne e un uomo) apparentemente affette da una paresi di metà del volto, con sovrapposta la didascalia «I soggetti nella foto noni volontari delma solo un esempio didi». La parte inferiore dell’immagine riporta il seguente testo: «Quattro volontari delhanno sviluppato la malattia di, Una malattia neurologicache determinafacciale e l’incapacità di controllare i muscoli del viso dal lato ...

giorgio_gori : I cittadini fanno quello che è consentito loro di fare. Se negozi, bar e ristoranti sono aperti, perché non dovrebb… - borghi_claudio : Raramente mi è capitato di vedere un'implosione totale, politica ma soprattutto morale come il M5S in questi giorni… - TgLa7 : Gino Strada 'Sono preoccupato per quello che potrà succedere a gennaio quando si vedranno le conseguenze degli atte… - CarmenTessari : RT @GianricoCarof: Se uno è imputato per sequestro di persona e si difende dicendo: “non ho agito da solo, ce n’erano altri con me”, questa… - GraziaGio1 : RT @enzobianchi7: Dicono che ci si abitua a tutto e, ormai vecchio, lo sperimento: Ma non mi sono mai abituato alla rottura nell’amicizia,… -