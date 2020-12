Natale: si procede verso un’ulteriore stretta delle misure anti-covid (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sembrerebbe che le misure anti-covid per le feste di Natale stiano per prendere una piega ancor più rigida. Le misure sono state ritenute da consolidare ma anche da estendere con una sorta di lockdown per tutto il periodo delle festività natalizie. O almeno questo è quanto sarebbe stato dichiarato dagli esperti del Comitato tecnico scientifico nella riunione con il premier Conte e con i capi delegazione. La nuova stretta sembra quindi essere sempre più reale: la necessità proviene dall’impossibilità di controlli capillari sul territorio nazionale e dai dati ancora preoccupanti, con un’incidenza dei nuovi casi ancora troppo alta (193 ogni 100 mila abitanti). Dunque si fa sempre più realistica l’ipotesi di un lockdown nazionale, come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sembrerebbe che leper le feste distiano per prendere una piega ancor più rigida. Lesono state ritenute da consolidare ma anche da estendere con una sorta di lockdown per tutto il periodofestività natalizie. O almeno questo è quanto sarebbe stato dichiarato dagli esperti del Comitato tecnico scientifico nella riunione con il premier Conte e con i capi delegazione. La nuovasembra quindi essere sempre più reale: la necessità proviene dall’impossibilità di controlli capillari sul territorio nazionale e dai dati ancora preoccup, con un’incidenza dei nuovi casi ancora troppo alta (193 ogni 100 mila abit). Dunque si fa sempre più realistica l’ipotesi di un lockdown nazionale, come ...

