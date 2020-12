“Muscoli da uomo, ma con la vagina”. Giacomo Urtis conferma: “Intervento per diventare ermafrodita” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Giacomo Urtis, la conferma dopo le sue ultime dichiarazioni. Se esisteva ancora qualche dubbio, il gieffino sembra averlo chiarito una volta per tutte. È accaduto nella casa del Grance Fratello Vip e pare che il noto chirurgo abbia già preso una decisione inamovibile. Tante volte l’argomento è stato tirato in ballo, ma le perplessità continuavano a sussistere. Urtis riapre l’argomento e aggiunge qualcosa in più. Il chirurgo dei Vip si dichiara certo di aver preso la decisione più giusta per lui, e perlomeno, quella che riesce a chiarire la sua più intima natura. Un argomento ben preciso solleva ancora l’interesse del pubblico italiano. Qualche mese fa ha già accennato qualcosa, ma in molti stentavano a credere alle loro orecchie. Ad oggi, però, questa realtà sembra avvicinarsi sempre di più.



