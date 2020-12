Mattino 5, caso Genovese: vittime magrissime e minorenni (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il caso Genovese continua a tenere banco nei principali talk-show italiani e anche a Mattino 5 oggi si è continuato a parlare dell’imprenditore accusato di stupro. Ecco i nuovi dettagli venuti fuori negli ultimi giorni. Mentre Leali, amico e “braccio destro” di Alberto Genovese è indagato per droga stanno venendo fuori nuovi retroscena anche sull’imprenditore e sulle sue violente abitudini. Così nello studio di Mattino 5 oggi si è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilcontinua a tenere banco nei principali talk-show italiani e anche a5 oggi si è continuato a parlare dell’imprenditore accusato di stupro. Ecco i nuovi dettagli venuti fuori negli ultimi giorni. Mentre Leali, amico e “braccio destro” di Albertoè indagato per droga stanno venendo fuori nuovi retroscena anche sull’imprenditore e sulle sue violente abitudini. Così nello studio di5 oggi si è Articolo completo: dal blog SoloDonna

