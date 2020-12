Manovra: 80 milioni di euro a operatori sanitari e terremotati (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA – “Approvati in commissione Bilancio due emendamenti con cui gli 80 milioni risparmiati da Montecitorio vengono stanziati per le gratifiche degli operatori sanitari e per le popolazioni terremotate. Un gesto concreto che dà tutta la politica, senza bandiere e distinzioni”. Lo scrive su twitter il presidente della Camera, Roberto Fico. Leggi su dire (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA – “Approvati in commissione Bilancio due emendamenti con cui gli 80 milioni risparmiati da Montecitorio vengono stanziati per le gratifiche degli operatori sanitari e per le popolazioni terremotate. Un gesto concreto che dà tutta la politica, senza bandiere e distinzioni”. Lo scrive su twitter il presidente della Camera, Roberto Fico.

matteosalvinimi : Conferma e implementazione del “#fondoSalvini” per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento degli animali.… - matteosalvinimi : 900 milioni spalmati in tre anni per aiutare le attività commerciali nei Comuni sotto i 15mila abitanti. È uno degl… - matteosalvinimi : Fondo di 1 miliardo per la compensazione dei danni subiti dalle società di gestione aeroportuale in tutta Italia. E… - GioTweet68 : RT @janavel7: 'Manovra finanziaria: barricate del M5s contro chi vuole l'aumento delle accise sulle sigarette elettroniche per finanziare l… - Marilen97832318 : RT @janavel7: 'Manovra finanziaria: barricate del M5s contro chi vuole l'aumento delle accise sulle sigarette elettroniche per finanziare l… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra milioni Manovra, verso proroga del bonus auto. Si studia indennità Inps per le partite Iva Il Sole 24 ORE Manovra, cannabis light: blitz M5S per la liberalizzazione La maggioranza alle prese con lo sprint finale sulla manovra si divide sull'opportunità di riaprire ... L'eventuale liberalizzazione della cannabis light frutterebbe 980 milioni l'anno di maggior ... Verifica, chiusure, manovra: la "settimana cruciale" di Conte Il premier, alla fine di un anno durissimo che pure lo ha portato a inattesi indici di fiducia, si trova ad affrontare di petto i venti di crisi alimentati da ... La maggioranza alle prese con lo sprint finale sulla manovra si divide sull'opportunità di riaprire ... L'eventuale liberalizzazione della cannabis light frutterebbe 980 milioni l'anno di maggior ...Il premier, alla fine di un anno durissimo che pure lo ha portato a inattesi indici di fiducia, si trova ad affrontare di petto i venti di crisi alimentati da ...