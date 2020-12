Lei è la mamma di una nota influencer, la somiglianza tra le due è incredibile: chi è? (Di lunedì 14 dicembre 2020) La donna nella foto è la mamma di una nota influencer, ora concorrente del Grande Fratello Vip 5, riuscite a riconoscerla? Sono identiche. Fariba Tehrani Fonte Foto InstagramLa mamma somiglia così tanto alla figlia che è impossibile non riconoscerla, si tratta di Fariba Tehrani, già conosciuta ai più per aver partecipato proprio con Giulia Salemi a Pechino Express nel 2015. Le due donne hanno gareggiato con la squadra de Le Persiane, strizzando l’occhio a quella che è la loro origine. Fariba è infatti nata a Theran l 9 maggio del 1962, si è poi trasferita n Itala all’età di 18 anni per tentare di sfuggire a una situazione economica davvero molto difficile, si parla infatti del periodo della Rivoluzione Persiana. LEGGI ANCHE>>>Giulia Salemi sfogo, la denuncia dei genitori: “Non ho avuto ... Leggi su chenews (Di lunedì 14 dicembre 2020) La donna nella foto è ladi una, ora concorrente del Grande Fratello Vip 5, riuscite a riconoscerla? Sono identiche. Fariba Tehrani Fonte Foto InstagramLasomiglia così tanto alla figlia che è impossibile non riconoscerla, si tratta di Fariba Tehrani, già conosciuta ai più per aver partecipato proprio con Giulia Salemi a Pechino Express nel 2015. Le due donne hanno gareggiato con la squadra de Le Persiane, strizzando l’occhio a quella che è la loro origine. Fariba è infatti nata a Theran l 9 maggio del 1962, si è poi trasferita n Itala all’età di 18 anni per tentare di sfuggire a una situazione economica davvero molto difficile, si parla infatti del periodo della Rivoluzione Persiana. LEGGI ANCHE>>>Giulia Salemi sfogo, la denuncia dei genitori: “Non ho avuto ...

pina_peppi : RT @gondra_one: sotto le feste io e la mamma, andavamo al bar a telefonare ai parenti lontani. quando pagava la telefonata comprava i boeri… - denisem893 : Adesso questa Sonia mi fa bestemmiare! Mamma mia! No c'è la faccio con lei sempre dietro a dayane! #ROSMELLO - cvnyonmvvn : comunque l'altro giorno ho avuto una discussione con la prof perché avevo Harry nel profilo teams. Lei diceva che s… - ludo01lm1 : Comunque raga la sorpresa per Pier non è Eli...cioè lei entra per un confronto ma gli fanno anche una sorpresa, cre… - acidainside : @maparliamodiTZ No ma anch’io seguo poco i salotti televisivi però sento la tv accesa in casa da mia mamma e in pra… -

Ultime Notizie dalla rete : Lei mamma Idee regalo Natale per lei: fidanzata, mamma, figlia L'HuffPost Il soldato Adler ha ritrovato i suoi bimbi

Mamma Rosa è morta nel 2000, papà quel giorno del ’44 era militare a Caserta. «E’ stata una vita dura e di sacrifici – dice lei - ma è stato bello. Per fortuna che non ci hanno sparato». Il soldato Adler ha ritrovato i suoi bimbi 76 anni dopo: "Ciao bambini. Vuoi cioccolata?"

Il soldato Adler ha ritrovato i suoi "bambini", 76 anni dopo. Pochi giorni fa l'appello dell'ex militare, che voleva ritrovare e poter incontrare quei tre bambini spuntati fuori da una cesta, durante ... Mamma Rosa è morta nel 2000, papà quel giorno del ’44 era militare a Caserta. «E’ stata una vita dura e di sacrifici – dice lei - ma è stato bello. Per fortuna che non ci hanno sparato».Il soldato Adler ha ritrovato i suoi "bambini", 76 anni dopo. Pochi giorni fa l'appello dell'ex militare, che voleva ritrovare e poter incontrare quei tre bambini spuntati fuori da una cesta, durante ...