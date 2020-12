La Boschi dalla Annunziata attacca Lilli Gruber (Di lunedì 14 dicembre 2020) Maria Elena Boschi dalla Annunziata lancia una stoccata a Lilli Gruber e alle domande sulle foto con il fidanzato: “Contenta di venire, qui si parla di politica” “Mi fa piacere venire da lei, perché almeno qui si parla di politica…”. Lo ha detto la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi intervistata da… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Maria Elenalancia una stoccata ae alle domande sulle foto con il fidanzato: “Contenta di venire, qui si parla di politica” “Mi fa piacere venire da lei, perché almeno qui si parla di politica…”. Lo ha detto la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elenaintervistata da… L'articolo Corriere Nazionale.

Masssimilianoo : Maria Elena Boschi dalla Annunziata: non vogliamo una crisi e nemmeno un rimpasto. Tanto casino per nulla, insomma. - Lia60_lia : RT @Gi71376847: La Boschi è riuscita a spiegare con calma che la richiesta di IV è quella di un confronto sul Recovery e con Conte( per co… - eia58 : RT @Gi71376847: La Boschi è riuscita a spiegare con calma che la richiesta di IV è quella di un confronto sul Recovery e con Conte( per co… - Gi71376847 : La Boschi è riuscita a spiegare con calma che la richiesta di IV è quella di un confronto sul Recovery e con Conte… - grigiocemento : @LucaBadaboom La Boschi gli sta facendo inequivocabilmente capire che sta dalla sua parte... -