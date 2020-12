Il troncare e sopire di Conte. E scompare il rimpasto (Di lunedì 14 dicembre 2020) La parola messa al bando, quando i leader dei partiti di maggioranza varcano la soglia di Palazzo Chigi, è proprio “rimpasto”. Guai a pronunciare questo termine, proprio nel giorno in cui si discute di un nuovo lockdown di Natale e quindi di cambiare di nuovo le regole. Si parla piuttosto di verifica quando il premier Giuseppe Conte incontra per tre ore il Movimento 5 Stelle guidato da Luigi Di Maio e subito dopo il Pd di Nicola Zingaretti. Domani sarà il turno di Italia Viva e al tavolo si siederà Matteo Renzi, a seguire il confronto sarà con Leu. In questa girandola di riunioni convocate in fretta e furia il presidente del Consiglio vuole troncare sul nascere l’idea, circolata con insistenza, di un rimescolamento dei ministri, di cui tutti parlano ma alla prova dei fatti si preferisce lasciarla sopire. Lo stesso Pd ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) La parola messa al bando, quando i leader dei partiti di maggioranza varcano la soglia di Palazzo Chigi, è proprio “”. Guai a pronunciare questo termine, proprio nel giorno in cui si discute di un nuovo lockdown di Natale e quindi di cambiare di nuovo le regole. Si parla piuttosto di verifica quando il premier Giuseppeincontra per tre ore il Movimento 5 Stelle guidato da Luigi Di Maio e subito dopo il Pd di Nicola Zingaretti. Domani sarà il turno di Italia Viva e al tavolo si siederà Matteo Renzi, a seguire il confronto sarà con Leu. In questa girandola di riunioni convocate in fretta e furia il presidente del Consiglio vuolesul nascere l’idea, circolata con insistenza, di un rimescolamento dei ministri, di cui tutti parlano ma alla prova dei fatti si preferisce lasciarla. Lo stesso Pd ...

Verifica iniziata con Pd e M5s. Il premier non vuole sentir parlare di modifica dell'assetto ministeriale, ma i nomi si fanno (fuori). Martedì tocca ai renziani ... "Adeguare la squadra di governo non è un tabù". Intervista a Goffredo Bettini

Il consigliere Pd: "È il momento della verità e della lealtà. Nessuna crisi, né al buio né pilotata. Il voto sarebbe un'avventura, ma è l'unica via se Renzi rompe" ... Verifica iniziata con Pd e M5s. Il premier non vuole sentir parlare di modifica dell'assetto ministeriale, ma i nomi si fanno (fuori). Martedì tocca ai renziani ...Il consigliere Pd: "È il momento della verità e della lealtà. Nessuna crisi, né al buio né pilotata. Il voto sarebbe un'avventura, ma è l'unica via se Renzi rompe" ...