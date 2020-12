Il down di Google Meet paralizza anche la didattica a distanza (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Google down blocca il mondo, scuola compresa. Se tanti sistemi – come il Drive di Google o il sistema di posta elettronica Gmail – bloccano i lavoratori, il down di Google Hagouts Meet ferma moltissimi studenti. Il sistema di videocomunicazione a distanza è infatti quello ufficiale consigliato dal ministero dell’Istruzione ai docenti e agli studenti italiani (seppure ci siano moltissimi altri sistemi emersi nel corso della pandemia, come Zoom). LEGGI anche >>> Come la paralisi di Google sta bloccando il mondo Google down: Meet non funziona e gli studenti non possono far lezione I tweet dei ragazzi sui mal funzionamenti di Google Meet noi ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilblocca il mondo, scuola compresa. Se tanti sistemi – come il Drive dio il sistema di posta elettronica Gmail – bloccano i lavoratori, ildiHagoutsferma moltissimi studenti. Il sistema di videocomunicazione aè infatti quello ufficiale consigliato dal ministero dell’Istruzione ai docenti e agli studenti italiani (seppure ci siano moltissimi altri sistemi emersi nel corso della pandemia, come Zoom). LEGGI>>> Come la paralisi dista bloccando il mondonon funziona e gli studenti non possono far lezione I tweet dei ragazzi sui mal funzionamenti dinoi ...

