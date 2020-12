Ibrahimovic: «Il Milan deve avere il coraggio di provare a vincere lo scudetto» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto il premio alla carriera nel corso dei Gazzetta Sport Awards 2020. Ecco le parole dello svedese Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto il premio alla carriera nel corso dei Gazzetta Sport Awards 2020. Ecco le parole dello svedese. CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE INTEGRALI FORMA – «Per stare in forma mi sto allenando tanto. Quando ti alleni bene ti torna tutto indietro. Sapevo che dovevo fare di più per stare bene, ho gente che mi fa stare bene. scudetto – «La squadra deve avere coraggio per il sogno di vincere lo scudetto. E’ lunga, spero di continuare così: abbiamo fame, voglia, di fare di più». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Zlatanha ricevuto il premio alla carriera nel corso dei Gazzetta Sport Awards 2020. Ecco le parole dello svedese Zlatanha ricevuto il premio alla carriera nel corso dei Gazzetta Sport Awards 2020. Ecco le parole dello svedese. CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE INTEGRALI FORMA – «Per stare in forma mi sto allenando tanto. Quando ti alleni bene ti torna tutto indietro. Sapevo che dovevo fare di più per stare bene, ho gente che mi fa stare bene.– «La squadraper il sogno dilo. E’ lunga, spero di continuare così: abbiamo fame, voglia, di fare di più». Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : #Ibrahimovic: 'La squadra deve avere coraggio per il sogno di vincere lo Scudetto. E' lunga, spero di continuare co… - AntoVitiello : Allenamento in gruppo per #Ibrahimovic ma si deciderà domani se prenderà parte alla gara con il #Genoa. #Kjaer anco… - capuanogio : Condò su #Repubblica: 'Dall'#Inter la risposta migliore in chiave scudetto dopo la settimana delle coppe. #Milan, l… - DailyMilan_it : “Premio Leggenda” per Zlatan Ibrahimovic alla sesta edizione dei Gazzetta Sports Awards: «Il mio segreto? La mental… - napolista : #Ibrahimovic: “Il #Milan deve avere coraggio per il sogno di vincere lo scudetto” “E’ lunga, spero di continuare co… -