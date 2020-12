I cani di quartiere: così l'adozione collettiva salva i randagi (Di lunedì 14 dicembre 2020) AGI - Nina ti guarda curiosa, sdraiata sul prato in una mattina di sole. Ha otto anni, una parte dei quali passata a vagabondare in strada alla ricerca di cibo e di caldo. Ora continua ad essere libera, ma con la sicurezza che nelle notti di gelo o nei giorni di afa troverà dalla signora Cristina acqua, cibo, e anche un riparo. Qualche passo più indietro, Nerino,in apparenza più diffidente, non si abbandona con altrettanta fiducia alle carezze degli sconosciuti, ma scodinzola comunque. Lui divide ciotole e coperte con Nina. Poi ci sono Zoe, e Greta e altri fortunati che ora hanno una famiglia, magari dopo un viaggio in treno verso il Nord. Altri continuano a preferire la strada, ma sono nutriti, sterilizzati, puliti, vaccinati, amati e coccolati. Un comune 'randagi free' Giffoni Sei Casali, con le sue stradine pulite e ordinate, è probabilmente il primo Comune al ... Leggi su agi (Di lunedì 14 dicembre 2020) AGI - Nina ti guarda curiosa, sdraiata sul prato in una mattina di sole. Ha otto anni, una parte dei quali passata a vagabondare in strada alla ricerca di cibo e di caldo. Ora continua ad essere libera, ma con la sicurezza che nelle notti di gelo o nei giorni di afa troverà dalla signora Cristina acqua, cibo, e anche un riparo. Qualche passo più indietro, Nerino,in apparenza più diffidente, non si abbandona con altrettanta fiducia alle carezze degli sconosciuti, ma scodinzola comunque. Lui divide ciotole e coperte con Nina. Poi ci sono Zoe, e Greta e altri fortunati che ora hanno una famiglia, magari dopo un viaggio in treno verso il Nord. Altri continuano a preferire la strada, ma sono nutriti, sterilizzati, puliti, vaccinati, amati e coccolati. Un comune 'free' Giffoni Sei Casali, con le sue stradine pulite e ordinate, è probabilmente il primo Comune al ...

