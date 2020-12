**Google: problema risolto, in tilt causa sistema autenticazione** (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos/Europa Press) - Google ha risolto il problema che ha causato il down dei servizi del colosso Usa. In una nota il gruppo spiega che all'origine del guasto c'era un problema al sistema di autenticazione che successivamente è stato risolto. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos/Europa Press) - Google hailche hato il down dei servizi del colosso Usa. In una nota il gruppo spiega che all'origine del guasto c'era unaldi autenticazione che successivamente è stato

