Gigante Courchevel | Brignone seconda | “Non ho parole | c’è rammarico”

"Non ho parole, ho avuto la fortuna di commettere l'errore nell'ultima parte del muro. Ho continuato a sciare dopo essere finita per terra. Questo è il nostro sport, si sbaglia, ma un pizzico di rammarico c'è. Nell'ultima parte comunque dovevo essere intelligente e spingere. A Val d'Isere vediamo come va, sono contenta di tornare a fare un po' di velocità". Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport Federica Brignone, seconda nello slalom Gigante di Courchevel dietro a Shiffrin nonostante un grave errore a metà pista.

ItaliaTeam_it : FENOMENALEEEEEEE! ?? Nel gigante di Coppa del Mondo di Courchevel successo di Marta #Bassino! ? RT infinitiiiiiii… - ItaliaTeam_it : CHE GARA FEDE! ??? @FedeBrignone seconda nel gigante di Coppa del Mondo di Courchevel! RT per la fuoriclasse… - Coninews : ANCORA MARTAAAAAA! ??? Dopo il trionfo di Soelden, Marta #Bassino si prende anche il gigante di Courchevel! ??… - Ansa_Piemonte : Sci: cdm; Shiffrin vince gigante Courchevel, Brignone 2/a. Fuori per un errore Marta Bassino #ANSA - AnsaTrentinoAA : Sci: cdm; Shiffrin vince gigante Courchevel, Brignone 2/a. Fuori per un errore Marta Bassino |#ANSA -