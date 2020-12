ilbassanese : Furgone esce di strada e si ribalta:ferito il passeggero - CronacaFlegrea : Spaventoso incidente a Pozzuoli: auto si ribalta e si schianta contro un furgone – LE FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Furgone ribalta

Gallura Oggi

Incidente questo pomeriggio sulla statale 131 Dcn in direzione Nuoro all’altezza di Budoni, nella frazione di Berruiles. Coinvolte due auto e un furgone.Scontro sulla 131 Dcn, furgone si ribalta, un ferito grave. Coinvolte anche due auto Furgone si ribalta sulla 131 Dcn all’altezza di Budoni. Un ferito e traffico in tilt Distruggono la vetrina in una ...