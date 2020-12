EA e l'acquisizione di Codemasters: c'è l'accordo sulla base di $ 1,2 miliardi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Electronic Arts acquisirà Codemasters per circa $ 1,2 miliardi, secondo le ultime notizie riportate da Gamesindustry.biz. L'acquisizione, che dovrebbe essere completata nel primo trimestre del 2021, si basa su un prezzo di $ 7,98 per azione per il publisher. Per spiegare l'accordo, il presidente di Codemasters, Gerhard Florin, ha affermato che entrambe le società "hanno l'ambizione condivisa di guidare la categoria dei videogiochi di corse". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 dicembre 2020) Electronic Arts acquisiràper circa $ 1,2, secondo le ultime notizie riportate da Gamesindustry.biz. L', che dovrebbe essere completata nel primo trimestre del 2021, si basa su un prezzo di $ 7,98 per azione per il publisher. Per spiegare l', il presidente di, Gerhard Florin, ha affermato che entrambe le società "hanno l'ambizione condivisa di guidare la categoria dei videogiochi di corse". Leggi altro...

