Cyberpunk 2077 su PC: Digital Foundry ci spiega come migliorare grafica e prestazioni (Di lunedì 14 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 è finalmente arrivato su PC e console ma, come avrete visto, ci sono state parecchie critiche per quanto riguarda le prestazioni del gioco di CDPR, in particolare su PS4 e Xbox One. Quando si parla di prestazioni di un gioco, Digital Foundry è sempre in prima linea con le sue puntuali analisi. Di recente, la redazione britannica ha definito "inaccettabili" le performance del titolo su old-gen e ha fornito la propria analisi sulle versioni PS5 e Xbox Series X. Ora, DF ha deciso di soffermarsi sulla versione PC per aiutare i giocatori a trovare le impostazioni migliori per grafica e prestazioni. Alex Battaglia ha fornito le specifiche per giocare in modo ottimale, come potete vedere nell'immagine qui ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 dicembre 2020)è finalmente arrivato su PC e console ma,avrete visto, ci sono state parecchie critiche per quanto riguarda ledel gioco di CDPR, in particolare su PS4 e Xbox One. Quando si parla didi un gioco,è sempre in prima linea con le sue puntuali analisi. Di recente, la redazione britannica ha definito "inaccettabili" le performance del titolo su old-gen e ha fornito la propria analisi sulle versioni PS5 e Xbox Series X. Ora, DF ha deciso di soffermarsi sulla versione PC per aiutare i giocatori a trovare le impostazioni migliori per. Alex Battaglia ha fornito le specifiche per giocare in modo ottimale,potete vedere nell'immagine qui ...

