Covid-19, appello di Schael: “Basta bare, controlli serrati e responsabilità dei cittadini” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Chieti - «Non possiamo perdere i buoni risultati ottenuti in provincia di Chieti nelle ultime tre settimane con la calata dei contagi e non possiamo continuare a fare morti, che saranno anche più numerosi se durante le feste i comportamenti saranno disinvolti»: il richiamo forte del direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, arriva alla luce dei risultati dell'ultima relazione epidemiologica prodotta dalla Task force Covid-19 coordinata dal Dipartimento di Prevenzione, che disegna una decisa riduzione della velocità nelle ultime settimane e una diminuzione dei casi ricoverati in ospedale in quella appena passata. In provincia di Chieti fino al 12 dicembre ci sono stati 54 nuovi casi positivi al Coronavirus in media ogni giorno nell'ultima settimana (14 ogni 100.000 abitanti). Al 12 dicembre i ricoverati erano 179, di cui 89 a ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Chieti - «Non possiamo perdere i buoni risultati ottenuti in provincia di Chieti nelle ultime tre settimane con la calata dei contagi e non possiamo continuare a fare morti, che saranno anche più numerosi se durante le feste i comportamenti saranno disinvolti»: il richiamo forte del direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas, arriva alla luce dei risultati dell'ultima relazione epidemiologica prodotta dalla Task force-19 coordinata dal Dipartimento di Prevenzione, che disegna una decisa riduzione della velocità nelle ultime settimane e una diminuzione dei casi ricoverati in ospedale in quella appena passata. In provincia di Chieti fino al 12 dicembre ci sono stati 54 nuovi casi positivi al Coronavirus in media ogni giorno nell'ultima settimana (14 ogni 100.000 abitanti). Al 12 dicembre i ricoverati erano 179, di cui 89 a ...

